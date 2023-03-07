Исупова Марина (?) Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Отец ребёнка: Исупов Лука Данилов
Рождение ребёнка
Около 1705
Отец ребёнка: Исупов Лука Данилов
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Окулина Лукоянова
Отец ребёнка: Исупов Лука Данилов
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Степанида Лукоянова
Отец ребёнка: Исупов Лука Данилов
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Исупов Петр Лукоянов
Отец ребёнка: Исупов Лука Данилов
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: Берестовых Екатерина Лукоянова
Отец ребёнка: Исупов Лука Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исупов Лука Данилов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1723