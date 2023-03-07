Исупова Марина (?) Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Марина (?) Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1723

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Исупов Леонтий Лукоянов

Отец ребёнка: Исупов Лука Данилов

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Исупов Прохор Лукоянов

Отец ребёнка: Исупов Лука Данилов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Окулина Лукоянова

Отец ребёнка: Исупов Лука Данилов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Степанида Лукоянова

Отец ребёнка: Исупов Лука Данилов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Исупов Петр Лукоянов

Отец ребёнка: Исупов Лука Данилов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Берестовых Екатерина Лукоянова

Отец ребёнка: Исупов Лука Данилов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Лука Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1723
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