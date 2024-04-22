Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich
Место рождения
Дата рождения31.10.1783
Дата смерти12.06.1836
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1783
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Семенова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мусин-Пушкин Александр Иванович
Бракосочетание
12.07.1822
Рождение ребёнка
01.06.1823
Дочь: Graffin Von Igelstrom Katerina Ivanovna
Мать ребёнка: Горчакова Maria Aleksandrovna
Рождение ребёнка
1825
Сын: Musin-Pushkin Alexei Ivanovitch
Мать ребёнка: Горчакова Maria Aleksandrovna
Рождение ребёнка
10.06.1827
Рождение ребёнка
26.07.1830
Рождение ребёнка
15.11.1831
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Горчакова Maria Aleksandrovna
Рождение ребёнка
1834
Сын: Count Musin-Pushkin Nikolai Ivanovich
Мать ребёнка: Горчакова Maria Aleksandrovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.06.1836
Похороны
20.06.1836