Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.10.1783

Дата смерти

12.06.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1783

Отец: Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich

Мать: Countess Musin-Puškin Ekaterina Alekseevna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Семенова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Мусин-Пушкин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
12.07.1822

Жена: Горчакова Maria Aleksandrovna

Рождение ребёнка
01.06.1823

Дочь: Graffin Von Igelstrom Katerina Ivanovna

Мать ребёнка: Горчакова Maria Aleksandrovna

Рождение ребёнка
1825

Сын: Musin-Pushkin Alexei Ivanovitch

Мать ребёнка: Горчакова Maria Aleksandrovna

Рождение ребёнка
10.06.1827

Сын: Gf. Musin-Puschkin Aleksander Ivanovich Иванович

Мать ребёнка: Горчакова Maria Aleksandrovna

Рождение ребёнка
26.07.1830

Сын: Count Musin-Puškin Vladimir Ivanovich Ivanovitch

Мать ребёнка: Горчакова Maria Aleksandrovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.11.1831

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Горчакова Maria Aleksandrovna

Рождение ребёнка
1834

Сын: Count Musin-Pushkin Nikolai Ivanovich

Мать ребёнка: Горчакова Maria Aleksandrovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.06.1836
Похороны
20.06.1836
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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