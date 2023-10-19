Count Musin-Pushkin Nikolai Ivanovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1859
Сын: Гр. Мусин-Пушкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Css Musin-Puškin Marija Feodorovna
Рождение ребёнка
29.08.1860
Дочь: Деревицкая Мария Николаевна
Мать ребёнка: Css Musin-Puškin Marija Feodorovna
Смерть
1881
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург