Count Musin-Pushkin Nikolai Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Count Musin-Pushkin Nikolai Ivanovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich

Мать: Горчакова Maria Aleksandrovna

Рождение ребёнка
1859

Сын: Гр. Мусин-Пушкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Css Musin-Puškin Marija Feodorovna

Рождение ребёнка
29.08.1860

Дочь: Деревицкая Мария Николаевна

Мать ребёнка: Css Musin-Puškin Marija Feodorovna

Смерть
1881
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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