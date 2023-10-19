css Musin-Puškin (css Orlova-Denisova) Marija Feodorovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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css Musin-Puškin (css Orlova-Denisova) Marija Feodorovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Гр. Мусин-Пушкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Nikolai Ivanovich

Рождение ребёнка
29.08.1860

Дочь: Деревицкая Мария Николаевна

Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Nikolai Ivanovich

Смерть
1913
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