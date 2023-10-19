css Musin-Puškin (css Orlova-Denisova) Marija Feodorovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Сын: Гр. Мусин-Пушкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Nikolai Ivanovich
Рождение ребёнка
29.08.1860
Дочь: Деревицкая Мария Николаевна
Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Nikolai Ivanovich
Смерть
1913