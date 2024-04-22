Горчакова (Urusova) Maria Aleksandrovna
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти06.06.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
12.07.1822
Рождение ребёнка
01.06.1823
Дочь: Graffin Von Igelstrom Katerina Ivanovna
Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich
Рождение ребёнка
1825
Сын: Musin-Pushkin Alexei Ivanovitch
Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich
Рождение ребёнка
10.06.1827
Рождение ребёнка
26.07.1830
Сын: Count Musin-Puškin Vladimir Ivanovich Ivanovitch
Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.11.1831
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich
Рождение ребёнка
1834
Сын: Count Musin-Pushkin Nikolai Ivanovich
Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
06.06.1853
Баден-Баден, Германия
Баден-Баден, Германия
Похороны
15.06.1853
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд