Горчакова (Urusova) Maria Aleksandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Urusova) Maria Aleksandrovna

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1801

Дата смерти

06.06.1853

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
12.07.1822

Муж: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich

Рождение ребёнка
01.06.1823

Дочь: Graffin Von Igelstrom Katerina Ivanovna

Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich

Рождение ребёнка
1825

Сын: Musin-Pushkin Alexei Ivanovitch

Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich

Рождение ребёнка
10.06.1827

Сын: Gf. Musin-Puschkin Aleksander Ivanovich Иванович

Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich

Рождение ребёнка
26.07.1830

Сын: Count Musin-Puškin Vladimir Ivanovich Ivanovitch

Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.11.1831

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich

Рождение ребёнка
1834

Сын: Count Musin-Pushkin Nikolai Ivanovich

Отец ребёнка: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich

Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
06.06.1853
Баден-Баден, Германия
Баден-Баден, Германия
Похороны
15.06.1853
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
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