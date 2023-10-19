Graffin von Igelstrom (Graffin Musina-Pushkina) Katerina Ivanovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1823
Дата смерти20.03.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1823
Бракосочетание
06.11.1849
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Witwicka Maria
Рождение ребёнка
1855
Сын: Witwicki Anatolij
Рождение ребёнка
1860
Сын: Witwicki Grzegorz
Смерть
20.03.1886
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург