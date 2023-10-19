Graffin von Igelstrom (Graffin Musina-Pushkina) Katerina Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Graffin von Igelstrom (Graffin Musina-Pushkina) Katerina Ivanovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1823

Дата смерти

20.03.1886

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1823

Отец: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich

Мать: Горчакова Maria Aleksandrovna

Бракосочетание
06.11.1849

Муж: Count Von Igelström Georg

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Witwicka Maria

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1852

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1855

Сын: Witwicki Anatolij

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1860

Сын: Witwicki Grzegorz

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.03.1886
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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