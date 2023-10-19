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Musin-Pushkin Alexei Ivanovitch

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Count Musin-Pushkin Ivan Aleksejevich

Мать: Горчакова Maria Aleksandrovna

Бракосочетание
05.11.1852

Жена: Countess Musina-Puškina Lyubov Alexandrovna

Рождение ребёнка
08.03.1855

Сын: Musin-Pushkin Alexander Alekseevich

Мать ребёнка: Countess Musina-Puškina Lyubov Alexandrovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.08.1859

Сын: Musin-Pushkin Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Countess Musina-Puškina Lyubov Alexandrovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.01.1868

Сын: Count Musin-Pushkin Vladimir Alekseevich

Мать ребёнка: Countess Musina-Puškina Lyubov Alexandrovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Meshcherskaya Maria Alekseevna

Мать ребёнка: Countess Musina-Puškina Lyubov Alexandrovna

Работа или профессия
Неизвестно
Гофмаршал, Судья
Смерть
1879
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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