Musin-Pushkin Alexei Ivanovitch
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1879
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
05.11.1852
Рождение ребёнка
08.03.1855
Рождение ребёнка
23.08.1859
Сын: Musin-Pushkin Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Countess Musina-Puškina Lyubov Alexandrovna
Рождение ребёнка
07.01.1868
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Meshcherskaya Maria Alekseevna
Мать ребёнка: Countess Musina-Puškina Lyubov Alexandrovna
Работа или профессия
Неизвестно
Гофмаршал, Судья
Смерть
1879
Похороны
Неизвестно