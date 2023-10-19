Count Musin-Pushkin Vladimir Alekseevich
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1868
Дата смерти04.04.1918
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1868
Бракосочетание
28.07.1891
Михайловка (Лебедин Рождество-Богородицкая)
Михайловка (Лебедин Рождество-Богородицкая)
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный и общественный деятель
Смерть
04.04.1918
Киев, Киевский уезд