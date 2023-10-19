Count Musin-Pushkin Vladimir Alekseevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Count Musin-Pushkin Vladimir Alekseevich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1868

Дата смерти

04.04.1918

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1833 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1868

Отец: Musin-Pushkin Alexei Ivanovitch

Мать: Countess Musina-Puškina Lyubov Alexandrovna

Бракосочетание
28.07.1891

Жена: не указана

Михайловка (Лебедин Рождество-Богородицкая)
Михайловка (Лебедин Рождество-Богородицкая)
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный и общественный деятель
Смерть
04.04.1918
Киев, Киевский уезд
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