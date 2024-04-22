Musin-Pushkin Alexander Alekseevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMusin-Pushkin Alexander Alekseevich

Musin-Pushkin Alexander Alekseevich

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.03.1855

Дата смерти

14.06.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1855

Отец: Musin-Pushkin Alexei Ivanovitch

Мать: Countess Musina-Puškina Lyubov Alexandrovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
попечитель Одесского и Петербургского учебных округов, сенатор (1913), гофмейстер
Смерть
14.06.1918
Киев, Киевский уезд
Похороны
19.06.1918
Отпевался в Александро-Невской церкви на Липках и был похоронен на Аскольдовой могиле
Отпевался в Александро-Невской церкви на Липках и был похоронен на Аскольдовой могиле
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close