Musin-Pushkin Alexander Alekseevich
Место рождения
Дата рождения08.03.1855
Дата смерти14.06.1918
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1855
Работа или профессия
Неизвестно
попечитель Одесского и Петербургского учебных округов, сенатор (1913), гофмейстер
Смерть
14.06.1918
Киев, Киевский уезд
Похороны
19.06.1918
Отпевался в Александро-Невской церкви на Липках и был похоронен на Аскольдовой могиле
Отпевался в Александро-Невской церкви на Липках и был похоронен на Аскольдовой могиле