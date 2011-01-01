Тер-Степанянц Сергей Арушанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Тер-Степанянц Арушан Амоевич
Мать: Тер-Степанянц Таза
Рождение ребёнка
1914
Сын: Тер-Степанянц Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Шушаник
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Шушаник
Рождение ребёнка
1920
Дочь: София Сергеевна
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Шушаник
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Балашова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Шушаник
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Зафт Марго Сергеевна
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Шушаник
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зафт Офелия Сергеевна
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Шушаник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тер-Степанянц Шушаник
Смерть
1963