Тер-Степанянц Сергей Арушанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тер-Степанянц Сергей Арушанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Тер-Степанянц Арушан Амоевич

Мать: Тер-Степанянц Таза

Рождение ребёнка
1914

Сын: Тер-Степанянц Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Шушаник

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Шушаник

Рождение ребёнка
1920

Дочь: София Сергеевна

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Шушаник

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Балашова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Шушаник

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Зафт Марго Сергеевна

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Шушаник

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зафт Офелия Сергеевна

Мать ребёнка: Тер-Степанянц Шушаник

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тер-Степанянц Шушаник

Смерть
1963
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