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София Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Тер-Степанянц Сергей Арушанович

Мать: Тер-Степанянц Шушаник

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