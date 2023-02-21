Тер-Степанянц Шушаник
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Тер-Степанянц Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Сергей Арушанович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Сергей Арушанович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: София Сергеевна
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Сергей Арушанович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Балашова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Сергей Арушанович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Зафт Марго Сергеевна
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Сергей Арушанович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зафт Офелия Сергеевна
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Сергей Арушанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно