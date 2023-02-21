Тер-Степанянц Шушаник — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тер-Степанянц Шушаник

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Тер-Степанянц Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Сергей Арушанович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Сергей Арушанович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: София Сергеевна

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Сергей Арушанович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Балашова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Сергей Арушанович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Зафт Марго Сергеевна

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Сергей Арушанович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зафт Офелия Сергеевна

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Сергей Арушанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тер-Степанянц Сергей Арушанович

Смерть
Неизвестно
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