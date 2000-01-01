Тер-Степанянц Степан Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1946
Сын: Тер-Степанянц Сурен Степанович
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Валентина
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Тер-Степанянц Наташа Степанович
Мать ребёнка: Тер-Степанянц Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тер-Степанянц Валентина
Смерть
Неизвестно