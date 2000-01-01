Тер-Степанянц Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тер-Степанянц Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Тер-Степанянц Сурен Степанович

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Тер-Степанянц Наташа Степанович

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Степан Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тер-Степанянц Степан Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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