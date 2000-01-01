Тер-Степанянц Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Тер-Степанянц Сурен Степанович
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Тер-Степанянц Наташа Степанович
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Степан Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно