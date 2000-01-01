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Тер-Степанянц Таза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Тер-Степанянц Сергей Арушанович

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Арушан Амоевич

Бракосочетание
1924

Муж: Тер-Степанянц Арушан Амоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балахан Арушанович

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Арушан Амоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тер-Степанянц Николай Арушанович

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Арушан Амоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тер-Степанянц Левон Арушанович

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Арушан Амоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тер-Степанянц Александр Арушанович

Отец ребёнка: Тер-Степанянц Арушан Амоевич

Смерть
Неизвестно
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