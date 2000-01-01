Тер-Степанянц Таза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тер-Степанянц Сергей Арушанович
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Арушан Амоевич
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балахан Арушанович
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Арушан Амоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тер-Степанянц Николай Арушанович
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Арушан Амоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тер-Степанянц Левон Арушанович
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Арушан Амоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тер-Степанянц Александр Арушанович
Отец ребёнка: Тер-Степанянц Арушан Амоевич
Смерть
Неизвестно