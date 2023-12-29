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Елисеев Трофим Дмитриевич

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Елисеев Дмитрий Никитич

Мать: Елисеева (Елисеева) Прасковья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1843

Жена: Елисеева (Елисеева) Агафья Даниловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Елисеев Василий Трофимович

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Агафья Даниловна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Елисеева) Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Агафья Даниловна

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