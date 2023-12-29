Елисеев Трофим Дмитриевич
Место рожденияДорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
1844
Сын: Елисеев Василий Трофимович
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Агафья Даниловна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Елисеева) Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Агафья Даниловна