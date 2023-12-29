Елисеева (Елисеева) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Елисеева) Прасковья Петровна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1818

Муж: Елисеев Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Елисеев Трофим Дмитриевич

Отец ребёнка: Елисеев Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Елисеев Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Елисеев Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Елисеев Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Елисеев Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Елисеев Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Елисеев Дмитрий Никитич

Смерть
Неизвестно

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