Елисеева (Елисеева) Прасковья Петровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1818
Рождение ребёнка
1820
Сын: Елисеев Трофим Дмитриевич
Отец ребёнка: Елисеев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Елисеев Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Елисеев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Елисеев Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Елисеев Дмитрий Никитич
Смерть
Неизвестно