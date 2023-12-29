Елисеева (Елисеева) Агафья Даниловна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
1844
Сын: Елисеев Василий Трофимович
Отец ребёнка: Елисеев Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Елисеева) Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Елисеев Трофим Дмитриевич
Смерть
Неизвестно