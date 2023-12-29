Елисеева (Елисеева) Агафья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Елисеева) Агафья Даниловна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1843

Муж: Елисеев Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Елисеев Василий Трофимович

Отец ребёнка: Елисеев Трофим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Елисеева) Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Елисеев Трофим Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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