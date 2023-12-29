Елисеев Дмитрий Никитич
Место рожденияДорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя
Дата рождения1798
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1818
Рождение ребёнка
1820
Сын: Елисеев Трофим Дмитриевич
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Елисеев Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Прасковья Петровна