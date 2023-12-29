Елисеев Дмитрий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Дмитрий Никитич

Елисеев Дмитрий Никитич

Место рождения

Дорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя

Дата рождения

1798

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Елисеев Никита Максимович

Мать: Елисеева (Елисеева) Елена Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1818

Жена: Елисеева (Елисеева) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Елисеев Трофим Дмитриевич

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Елисеев Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Елисеев Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Елисеев Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Прасковья Петровна

Смерть
1843

Мы используем куки для улучшения работы сайта.