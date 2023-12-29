Елисеева (Елисеева) Елена Петровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1778
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Елисеев Никита Максимович
Дорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1804
Сын: Елисеев Пётр Никитич
Отец ребёнка: Елисеев Никита Максимович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1806
Сын: Елисеев Иван Никитич
Отец ребёнка: Елисеев Никита Максимович
Дорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Пульхерия Никитична
Отец ребёнка: Елисеев Никита Максимович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1850
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя