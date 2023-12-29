Елисеева (Елисеева) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Елисеева) Елена Петровна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1778

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
1798

Сын: Елисеев Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Елисеев Никита Максимович

Дорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1804

Сын: Елисеев Пётр Никитич

Отец ребёнка: Елисеев Никита Максимович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1806

Сын: Елисеев Иван Никитич

Отец ребёнка: Елисеев Никита Максимович

Дорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Пульхерия Никитична

Отец ребёнка: Елисеев Никита Максимович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1850
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
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