Бубнов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1936
Сын: Бубнов Эдуард Александрович
Мать ребёнка: Караванова Анна Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубнова Людмила Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1981