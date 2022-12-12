Бубнов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1936

Сын: Бубнов Эдуард Александрович

Мать ребёнка: Караванова Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубнова Людмила Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1981
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