Бубнова (Караванова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова (Караванова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1906

Дата смерти

22.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1906

Отец: Караванов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апресова (Бубнова) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Бубнов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Александр Петрович

Рождение ребёнка
31.03.1936

Сын: Бубнов Эдуард Александрович

Отец ребёнка: Бубнов Александр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.06.1961
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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