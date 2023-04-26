Бубнова (Караванова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1906
Дата смерти22.06.1961
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1906
Отец: Караванов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апресова (Бубнова) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Бубнов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1936
Сын: Бубнов Эдуард Александрович
Отец ребёнка: Бубнов Александр Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.06.1961
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область