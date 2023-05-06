Бубнов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти19.02.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Бубнов Василий Федорович
Мать: Бубнова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
27.09.1902
Сын: Бубнов Александр Петрович
Мать ребёнка: Бубнова Екатерина Алексеевна
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
19.02.1941