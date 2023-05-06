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Бубнов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

19.02.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Бубнов Василий Федорович

Мать: Бубнова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
27.09.1902

Сын: Бубнов Александр Петрович

Мать ребёнка: Бубнова Екатерина Алексеевна

Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
19.02.1941
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