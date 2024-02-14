Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

25.02.1909

Дата смерти

30.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1909

Отец: Рустямов Фаттах Рахматуллович

Мать: Рустямова (Арсланова) Мархаба Закировна

Развод
Неизвестно

Муж: Ахунзянов Махмут Аралбаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахунзянов Махмут Аралбаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баймурзин Нуритдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Баймурзин Яркай Нуритдинович

Отец ребёнка: Баймурзин Нуритдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
06.04.1935

Сын: Баймурзин Ирик Нуритдинович

Отец ребёнка: Баймурзин Нуритдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
05.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахунзянов Махмут Аралбаевич

Рождение ребёнка
05.12.1945

Сын: Ахунзянов Амир Махмутович

Отец ребёнка: Ахунзянов Махмут Аралбаевич

Смерть
30.03.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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