Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения25.02.1909
Дата смерти30.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1909
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Баймурзин Яркай Нуритдинович
Отец ребёнка: Баймурзин Нуритдин Хайретдинович
Рождение ребёнка
06.04.1935
Сын: Баймурзин Ирик Нуритдинович
Отец ребёнка: Баймурзин Нуритдин Хайретдинович
Рождение ребёнка
05.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахунзянов Махмут Аралбаевич
Рождение ребёнка
05.12.1945
Сын: Ахунзянов Амир Махмутович
Отец ребёнка: Ахунзянов Махмут Аралбаевич
Смерть
30.03.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно