Рустямова (Арсланова) Мархаба Закировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустямова (Арсланова) Мархаба Закировна

Место рождения

?

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

03.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Исхакова (Рустямова) Гильмибаян Фаттаховна

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

Рождение ребёнка
25.02.1909

Дочь: Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

Рождение ребёнка
02.11.1913

Сын: Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович

Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович

Смерть
03.10.1955
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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