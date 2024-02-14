Рустямова (Арсланова) Мархаба Закировна
Место рождения?
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти03.10.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович
Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович
Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович
Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Исхакова (Рустямова) Гильмибаян Фаттаховна
Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Рустямов Хасан (Хасанша) Фаттахович
Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович
Рождение ребёнка
25.02.1909
Дочь: Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна
Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович
Рождение ребёнка
02.11.1913
Сын: Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович
Отец ребёнка: Рустямов Фаттах Рахматуллович
Смерть
03.10.1955
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно