Баймурзин Нуритдин Хайретдинович
Место рожденияЧелябинская обл., Аргаяшский р-н, д. Колупаева
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Баймурзин Нуртдин красноармеец Дата рождения __.__.1907 Место рождения Челябинская обл., Аргаяшский р-н, д. Колупаева Дата и место призыва 24.08.1942 Аргаяшский РВК, Челябинская обл., Аргаяшский р-н В... Показать все
Рождение ребёнка
1932
Сын: Баймурзин Яркай Нуритдинович
Мать ребёнка: Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна
Рождение ребёнка
06.04.1935
Сын: Баймурзин Ирик Нуритдинович
Мать ребёнка: Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно