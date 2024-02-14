Ахунзянов Махмут Аралбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахунзянов Махмут Аралбаевич

Место рождения

Бураевский район, Башкирия

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна

Рождение ребёнка
05.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна

Рождение ребёнка
05.12.1945

Сын: Ахунзянов Амир Махмутович

Мать ребёнка: Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна

Смерть
?.11.1993
Причина смерти: Болезнь

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