Ахунзянов Махмут Аралбаевич
Место рожденияБураевский район, Башкирия
Дата рождения1907
Дата смерти?.11.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна
Рождение ребёнка
05.12.1945
Сын: Ахунзянов Амир Махмутович
Мать ребёнка: Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна
Смерть
?.11.1993
Причина смерти: Болезнь