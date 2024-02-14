Баймурзин Ирик Нуритдинович
Место рожденияд.Бикбулатово Кугарчинского района БАССР
Дата рождения06.04.1935
Дата смерти08.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баймурзина (Нурмухаметова) Земфира Хамзовна
Рождение ребёнка
17.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баймурзина (Нурмухаметова) Земфира Хамзовна
Смерть
08.05.1994
Похороны
Неизвестно