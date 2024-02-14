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Баймурзин Ирик Нуритдинович

Место рождения

д.Бикбулатово Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

06.04.1935

Дата смерти

08.05.1994

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1935

Отец: Баймурзин Нуритдин Хайретдинович

Мать: Баймурзина (Рустямова) Гилминиса Фаттаховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баймурзина (Нурмухаметова) Земфира Хамзовна

Рождение ребёнка
06.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баймурзина (Нурмухаметова) Земфира Хамзовна

Рождение ребёнка
17.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баймурзина (Нурмухаметова) Земфира Хамзовна

Смерть
08.05.1994
Похороны
Неизвестно

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