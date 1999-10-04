Баймурзина (Нурмухаметова) Земфира Хамзовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баймурзина (Нурмухаметова) Земфира Хамзовна

Место рождения

Старокулево, Нуримановский район, БАССР

Дата рождения

01.02.1942

Дата смерти

04.10.1999

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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КФ
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1942

Отец: Нурмухаметов Хамза Галимуллович

Мать: Нурмухаметова (Вахитова) Минжиган Габдрафиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баймурзин Ирик Нуритдинович

Рождение ребёнка
06.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баймурзин Ирик Нуритдинович

Рождение ребёнка
17.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баймурзин Ирик Нуритдинович

Смерть
04.10.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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