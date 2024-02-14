Нурмухаметова (Вахитова) Минжиган Габдрафиковна
Место рожденияБашкирия
Дата рождения1916
Дата смерти15.05.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
10.05.1939
Сын: Галимуллин Фанур Хамзович
Отец ребёнка: Нурмухаметов Хамза Галимуллович
Рождение ребёнка
01.02.1942
Дочь: Баймурзина (Нурмухаметова) Земфира Хамзовна
Отец ребёнка: Нурмухаметов Хамза Галимуллович
Смерть
15.05.1980
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно