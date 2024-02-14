Нурмухаметова (Вахитова) Минжиган Габдрафиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурмухаметова (Вахитова) Минжиган Габдрафиковна

Место рождения

Башкирия

Дата рождения

1916

Дата смерти

15.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Вахитов Габдрафик Габдульвахитович

Мать: Вахитов (Вахитова) Шамсиямал Хажимухаметовна

Рождение ребёнка
10.05.1939

Сын: Галимуллин Фанур Хамзович

Отец ребёнка: Нурмухаметов Хамза Галимуллович

Рождение ребёнка
01.02.1942

Дочь: Баймурзина (Нурмухаметова) Земфира Хамзовна

Отец ребёнка: Нурмухаметов Хамза Галимуллович

Смерть
15.05.1980
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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