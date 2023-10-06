Пинчук Дарья Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Дарья Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Улянченко Агафия Кондратьевна

Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович

Рождение ребёнка
15.11.1827

Дочь: Стефанида Кондратьевна

Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1829

Сын: Пинчук Евграф Кондратьевич

Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1831

Дочь: Пинчук Александра Кондратьевна

Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1832

Дочь: Пинчук Васса Кондратьевна

Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1835

Дочь: Пинчук Татьяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1837

Сын: Пинчук Самсон Кондратьевич

Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1837

Сын: Пинчук Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1840

Дочь: Пинчук Христина Кондратьевна

Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1840

Дочь: Пинчук Анастасия Кондратьевна

Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.02.1843

Дочь: Марина Кондратьевна

Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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