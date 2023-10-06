Пинчук Дарья Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Улянченко Агафия Кондратьевна
Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1827
Дочь: Стефанида Кондратьевна
Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1829
Сын: Пинчук Евграф Кондратьевич
Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1831
Дочь: Пинчук Александра Кондратьевна
Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1832
Дочь: Пинчук Васса Кондратьевна
Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович
Рождение ребёнка
11.01.1835
Дочь: Пинчук Татьяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1837
Сын: Пинчук Самсон Кондратьевич
Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1837
Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1840
Дочь: Пинчук Христина Кондратьевна
Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1840
Дочь: Пинчук Анастасия Кондратьевна
Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1843
Дочь: Марина Кондратьевна
Отец ребёнка: Пинчук Кондрат Петрович
Смерть
Неизвестно