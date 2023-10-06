Улянченко (Пинчук) Агафия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко (Пинчук) Агафия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пинчук Кондрат Петрович

Мать: Пинчук Дарья Самуиловна

Рождение ребёнка
19.12.1847

Сын: Уляченко Мардарий Григорьевич

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1851

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1854

Сын: Уляченко Карп Григорьевич

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1858

Дочь: Улянченко Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1860

Сын: Уляченко Пахомий Григорьевич

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1861

Сын: Уляченко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1866

Сын: Улянченко Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уляченко Григорий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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