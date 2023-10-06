Улянченко (Пинчук) Агафия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Пинчук Кондрат Петрович
Мать: Пинчук Дарья Самуиловна
Рождение ребёнка
19.12.1847
Сын: Уляченко Мардарий Григорьевич
Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1851
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1854
Сын: Уляченко Карп Григорьевич
Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1858
Дочь: Улянченко Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1860
Сын: Уляченко Пахомий Григорьевич
Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1861
Сын: Уляченко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1866
Сын: Улянченко Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Уляченко Григорий Никифорович
Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно