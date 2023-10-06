Уляченко Иван Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1861
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1880
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1881
Мать ребёнка: Улянченко Параскева Данииловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1883
Сын: Уляченко Варнава Иванович
Мать ребёнка: Улянченко Параскева Данииловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1884
Мать ребёнка: Улянченко Параскева Данииловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1887
Мать ребёнка: Улянченко Параскева Данииловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.09.1890
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Улянченко Параскева Данииловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1893
Мать ребёнка: Улянченко Параскева Данииловна
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно