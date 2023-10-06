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Уляченко Иван Григорьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1861

Отец: Уляченко Григорий Никифорович

Мать: Улянченко Агафия Кондратьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1880

Жена: Улянченко Параскева Данииловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1881

Сын: Уляченко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Улянченко Параскева Данииловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1883

Сын: Уляченко Варнава Иванович

Мать ребёнка: Улянченко Параскева Данииловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1884

Сын: Уляченко Степан Иванович

Мать ребёнка: Улянченко Параскева Данииловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1887

Сын: Уляченко Иван Иванович

Мать ребёнка: Улянченко Параскева Данииловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.09.1890

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Улянченко Параскева Данииловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1893

Сын: Уляченко Петр Иванович

Мать ребёнка: Улянченко Параскева Данииловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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