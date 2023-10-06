Улянченко (Охонько) Параскева Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1880
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1881
Отец ребёнка: Уляченко Иван Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1883
Сын: Уляченко Варнава Иванович
Отец ребёнка: Уляченко Иван Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1884
Отец ребёнка: Уляченко Иван Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1887
Отец ребёнка: Уляченко Иван Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.09.1890
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Уляченко Иван Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1893
Отец ребёнка: Уляченко Иван Григорьевич
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно