Улянченко (Охонько) Параскева Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко (Охонько) Параскева Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1880

Муж: Уляченко Иван Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1881

Сын: Уляченко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Уляченко Иван Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1883

Сын: Уляченко Варнава Иванович

Отец ребёнка: Уляченко Иван Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1884

Сын: Уляченко Степан Иванович

Отец ребёнка: Уляченко Иван Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1887

Сын: Уляченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Уляченко Иван Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.09.1890

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Уляченко Иван Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1893

Сын: Уляченко Петр Иванович

Отец ребёнка: Уляченко Иван Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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