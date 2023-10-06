Уляченко Григорий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУляченко Григорий Никифорович

Уляченко Григорий Никифорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.01.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1827

Отец: Уляченко Никифор Иванович

Мать: Улянченко Клавдия Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1847

Сын: Уляченко Мардарий Григорьевич

Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1851

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1854

Сын: Уляченко Карп Григорьевич

Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1858

Дочь: Улянченко Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1860

Сын: Уляченко Пахомий Григорьевич

Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1861

Сын: Уляченко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1866

Сын: Улянченко Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улянченко Агафия Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close