Уляченко Григорий Никифорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.01.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1827
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1847
Сын: Уляченко Мардарий Григорьевич
Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1851
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1854
Сын: Уляченко Карп Григорьевич
Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1858
Дочь: Улянченко Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1860
Сын: Уляченко Пахомий Григорьевич
Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1861
Сын: Уляченко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1866
Сын: Улянченко Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Улянченко Агафия Кондратьевна
Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно