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Уляченко Георгий Григорьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.04.1866

Дата смерти

06.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1866

Отец: Уляченко Григорий Никифорович

Мать: Улянченко Агафия Кондратьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.10.1891

Жена: Улянченко Феодосия Киприановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.08.1892

Сын: Уляченко Максим Георгиевич

Мать ребёнка: Улянченко Феодосия Киприановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.08.1894

Сын: Уляченко Семен Георгиевич

Мать ребёнка: Улянченко Феодосия Киприановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1896

Дочь: Улянченко София Георгиевна

Мать ребёнка: Улянченко Феодосия Киприановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1898

Дочь: Грин Параскева Георгиевна

Мать ребёнка: Улянченко Феодосия Киприановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1901

Дочь: Ксения Георгиевна

Мать ребёнка: Улянченко Феодосия Киприановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1904

Сын: Уляченко Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Улянченко Феодосия Киприановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.08.1916
Черниговская губерния, Российская империя
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