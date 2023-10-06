Уляченко Георгий Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.04.1866
Дата смерти06.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1866
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.10.1891
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.08.1892
Сын: Уляченко Максим Георгиевич
Мать ребёнка: Улянченко Феодосия Киприановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.08.1894
Сын: Уляченко Семен Георгиевич
Мать ребёнка: Улянченко Феодосия Киприановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1896
Дочь: Улянченко София Георгиевна
Мать ребёнка: Улянченко Феодосия Киприановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1898
Дочь: Грин Параскева Георгиевна
Мать ребёнка: Улянченко Феодосия Киприановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1901
Дочь: Ксения Георгиевна
Мать ребёнка: Улянченко Феодосия Киприановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1904
Мать ребёнка: Улянченко Феодосия Киприановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.08.1916
Черниговская губерния, Российская империя