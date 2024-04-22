Улянченко (Чепела) Феодосия Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко (Чепела) Феодосия Киприановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

04.04.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1869

Отец: Чепела Киприян Григорьевич

Мать: Чепела Мелания Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
23.10.1891

Муж: Улянченко Георгий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1892

Сын: Уляченко Максим Георгиевич

Отец ребёнка: Улянченко Георгий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.08.1894

Сын: Уляченко Семен Георгиевич

Отец ребёнка: Улянченко Георгий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1896

Дочь: Улянченко София Георгиевна

Отец ребёнка: Улянченко Георгий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1898

Дочь: Гринь Параскева Георгиевна

Отец ребёнка: Улянченко Георгий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1901

Дочь: Улянченко Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Улянченко Георгий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.10.1904

Сын: Уляченко Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Улянченко Георгий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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