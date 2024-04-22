Улянченко (Чепела) Феодосия Киприановна
Место рождения
Дата рождения04.04.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1869
Бракосочетание
23.10.1891
Рождение ребёнка
12.08.1892
Сын: Уляченко Максим Георгиевич
Отец ребёнка: Улянченко Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
31.08.1894
Сын: Уляченко Семен Георгиевич
Отец ребёнка: Улянченко Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
15.09.1896
Дочь: Улянченко София Георгиевна
Отец ребёнка: Улянченко Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.10.1898
Дочь: Гринь Параскева Георгиевна
Отец ребёнка: Улянченко Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.01.1901
Дочь: Улянченко Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Улянченко Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.10.1904
Отец ребёнка: Улянченко Георгий Григорьевич
Смерть
Неизвестно