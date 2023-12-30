Орлов Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения12.03.1896
Дата смерти30.05.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
С 12.04.1917 по 1940
Гаспра, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
27.03.1918
Дочь: Зильстра (Орлова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Орлова (Романова) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
27.03.1921
Дочь: Д’Альмон (Орлова) Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Орлова (Романова) Надежда Петровна
Смерть
30.05.1961