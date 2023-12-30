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Орлов Николай Владимирович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.03.1896

Дата смерти

30.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1896

Отец: Орлов Владимир Николаевич

Мать: Орлова (Белосельская-Белозерская) Ольга Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (Шарм) Мэри (Марина)

Бракосочетание
С 12.04.1917 по 1940

Жена: Орлова (Романова) Надежда Петровна

Гаспра, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
27.03.1918

Дочь: Зильстра (Орлова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Орлова (Романова) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
27.03.1921

Дочь: Д’Альмон (Орлова) Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Орлова (Романова) Надежда Петровна

Смерть
30.05.1961

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