посёлок городского типа Гаспра, посёлок городского типа Гаспра, Ялта, Республика Крым (на 2019) — Familio

Гаспра

Ялта, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Ялтинский уезд
1442Гаспра, д. каз. тат.при безымянном роднике.10513712972Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Ялтинский уезд, Дерекойская волость
490. Гаспра, село бывшее государственное, при речке Кучук Узень, дворов 38, жителей 258, церковь православная, мечеть, 4 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, город республиканского значения Ялта
797285Гаспрапгт44°26,0' с.ш.34°06,0' в.д.L-36-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Ялта
35729000102пгт Гаспрапоселок городского типа
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