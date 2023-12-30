Орлова (Романова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Романова) Надежда Петровна

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Место рождения

Кореиз, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

03.03.1898

Дата смерти

21.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Кореиз, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
С 12.04.1917 по 1940

Муж: Орлов Николай Владимирович

Гаспра, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
27.03.1918

Дочь: Зильстра (Орлова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
27.03.1921

Дочь: Д’Альмон (Орлова) Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Владимирович

Смерть
21.04.1988

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