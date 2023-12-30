Орлова (Романова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения03.03.1898
Дата смерти21.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 12.04.1917 по 1940
Гаспра, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
27.03.1918
Дочь: Зильстра (Орлова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
27.03.1921
Дочь: Д’Альмон (Орлова) Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Владимирович
Смерть
21.04.1988