Зильстра (Орлова) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1918
Дата смерти16.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1918
Бракосочетание
С 27.03.1940 по 1946
Рождение ребёнка
07.02.1944
Дочь: Фон Вальдштаттен Элизабет
Отец ребёнка: Фон Вальдштаттен Ганс Герберт
Рождение ребёнка
10.09.1947
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
08.01.1960
Муж: Зильстра Энтони Адам