Зильстра (Орлова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зильстра (Орлова) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1918

Дата смерти

16.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1918

Отец: Орлов Николай Владимирович

Мать: Орлова (Романова) Надежда Петровна

Бракосочетание
С 27.03.1940 по 1946

Муж: Фон Вальдштаттен Ганс Герберт

Рождение ребёнка
07.02.1944

Дочь: Фон Вальдштаттен Элизабет

Отец ребёнка: Фон Вальдштаттен Ганс Герберт

Рождение ребёнка
10.09.1947

Сын: Орлов Алексис Николай

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
08.01.1960

Муж: Зильстра Энтони Адам

Смерть
16.09.1989

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