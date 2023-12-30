Орлова (Белосельская-Белозерская) Ольга Константиновна
Место рождения
Дата рождения12.11.1872
Дата смерти1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1896
Сын: Орлов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Орлов Владимир Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
20.11.1920
Смерть
1923