Орлова (Белосельская-Белозерская) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Белосельская-Белозерская) Ольга Константиновна

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Место рождения

Карлсруэ

Дата рождения

12.11.1872

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1896

Сын: Орлов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Орлов Владимир Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
20.11.1920

Муж: Орлов Владимир Николаевич

Смерть
1923

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