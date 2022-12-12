Новожилова (Мельникова) Лариса Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова (Мельникова) Лариса Георгиевна

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Место рождения

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

08.03.1948

Дата смерти

26.08.?

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Муж

1946 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1948

Отец: Мельников Георгий Георгиевич

Мать: Мельникова Валентина

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
28.03.1969

Муж: Новожилов Леонид Сергеевич

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Леонид Сергеевич

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Леонид Сергеевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1975

Сын: Новожилов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Новожилов Леонид Сергеевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.08.?
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