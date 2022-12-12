Новожилова (Мельникова) Лариса Георгиевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1948
Дата смерти26.08.?
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1948
Отец: Мельников Георгий Георгиевич
Мать: Мельникова Валентина
Бракосочетание
28.03.1969
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новожилов Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
29.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новожилов Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
16.01.1975
Сын: Новожилов Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Новожилов Леонид Сергеевич
Смерть
26.08.?