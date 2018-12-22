Мельникова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.12.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1948

Дочь: Новожилова Лариса Георгиевна

Отец ребёнка: Мельников Георгий Георгиевич

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Георгий Георгиевич

Смерть
22.12.2018
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