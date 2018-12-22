Мельникова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.12.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1948
Дочь: Новожилова Лариса Георгиевна
Отец ребёнка: Мельников Георгий Георгиевич
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.2018