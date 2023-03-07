Мельников Георгий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения11.04.1914
Дата смерти12.09.1990
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1914
Отец: Мельников Георгий
Рождение ребёнка
08.03.1948
Дочь: Новожилова Лариса Георгиевна
Мать ребёнка: Мельникова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
29.04.1959
Дочь: Штокман Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Мельникова Зинаида Михайловна
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1990