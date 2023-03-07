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Мельников Георгий Георгиевич

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Место рождения

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

11.04.1914

Дата смерти

12.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1914

Отец: Мельников Георгий

Мать: Мельникова Аграфина Акимовна

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.03.1948

Дочь: Новожилова Лариса Георгиевна

Мать ребёнка: Мельникова Валентина Николаевна

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.04.1959

Дочь: Штокман Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Мельникова Зинаида Михайловна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Зинаида Михайловна

Смерть
12.09.1990
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
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