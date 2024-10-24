Смуров Иосиф Осип Матвеевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1847
Отец: Смуров Матвей Антонович
Мать: Смурова Агафья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
20.03.1879
Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
20.02.1881
Сын: Смуров Иван Иосифович (Осипович)
Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
21.10.1882
Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
01.06.1884
Дочь: (Смурова) Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
23.03.1886
Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
16.10.1887
Дочь: (Смурова) Прасковья Иосифовна
Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна
Смерть
Неизвестно