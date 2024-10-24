Смуров Иосиф Осип Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смуров Иосиф Осип Матвеевич

Место рождения

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.10.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1847

Отец: Смуров Матвей Антонович

Мать: Смурова Агафья Семеновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смурова Стефанида Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смуров Павел Иосифович

Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
20.03.1879

Сын: Смуров Василий Иосифович

Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1881

Сын: Смуров Иван Иосифович (Осипович)

Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1882

Сын: Смуров Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1884

Дочь: (Смурова) Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.03.1886

Сын: Смуров Гавриил Иосифович

Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1887

Дочь: (Смурова) Прасковья Иосифовна

Мать ребёнка: Смурова Стефанида Пантелеймоновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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