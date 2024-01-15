Смурова Стефанида Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1879
Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич
Рождение ребёнка
20.02.1881
Сын: Смуров Иван Иосифович (Осипович)
Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич
Рождение ребёнка
21.10.1882
Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич
Рождение ребёнка
01.06.1884
Дочь: Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич
Рождение ребёнка
23.03.1886
Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич
Рождение ребёнка
16.10.1887
Дочь: Прасковья Иосифовна
Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно