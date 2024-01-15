Смурова Стефанида Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Стефанида Пантелеймоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1879

Сын: Смуров Василий Иосифович

Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1881

Сын: Смуров Иван Иосифович (Осипович)

Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1882

Сын: Смуров Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1884

Дочь: Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.03.1886

Сын: Смуров Гавриил Иосифович

Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1887

Дочь: Прасковья Иосифовна

Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смуров Павел Иосифович

Отец ребёнка: Смуров Иосиф Осип Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смуров Иосиф Осип Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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