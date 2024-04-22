Смуров Иван Иосифович (Осипович)
Место рождения
Дата рождения20.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1881
Бракосочетание
14.02.1905
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1906
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Смурова Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
10.01.1908
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Смурова Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
31.12.1909
Мать ребёнка: Смурова Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1911
Мать ребёнка: Смурова Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Смуров Петр Иванович
Мать ребёнка: Смурова Татьяна Кирилловна
Смерть
Неизвестно