Смуров Иван Иосифович (Осипович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смуров Иван Иосифович (Осипович)

Место рождения

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1881

Отец: Смуров Иосиф Осип Матвеевич

Мать: Смурова Стефанида Пантелеймоновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.02.1905

Жена: Смурова Татьяна Кирилловна

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1906

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Смурова Татьяна Кирилловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.01.1908

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Смурова Татьяна Кирилловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.12.1909

Сын: Смуров Василий Иванович

Мать ребёнка: Смурова Татьяна Кирилловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Смуров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Смурова Татьяна Кирилловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Смуров Петр Иванович

Мать ребёнка: Смурова Татьяна Кирилловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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