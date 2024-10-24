Смурова Татьяна Кирилловна
Место рожденияд. Нежадва
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1905
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1906
Дочь: (Смурова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Смуров Иван Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
10.01.1908
Дочь: (Смурова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Смуров Иван Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
31.12.1909
Отец ребёнка: Смуров Иван Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
Около 1911
Отец ребёнка: Смуров Иван Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
1915
Сын: Смуров Петр Иванович
Отец ребёнка: Смуров Иван Иосифович (Осипович)
Смерть
Неизвестно