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Смурова Татьяна Кирилловна

Место рождения

д. Нежадва

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1905

Муж: Смуров Иван Иосифович (Осипович)

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1906

Дочь: (Смурова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Смуров Иван Иосифович (Осипович)

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.01.1908

Дочь: (Смурова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Смуров Иван Иосифович (Осипович)

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.12.1909

Сын: Смуров Василий Иванович

Отец ребёнка: Смуров Иван Иосифович (Осипович)

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Смуров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Смуров Иван Иосифович (Осипович)

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Смуров Петр Иванович

Отец ребёнка: Смуров Иван Иосифович (Осипович)

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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