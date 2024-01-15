Смурова Агафья Семеновна
Место рожденияЗеленск
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Семен Исакович
Зеленск
Бракосочетание
21.01.1844
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1845
Отец ребёнка: Смуров Матвей Антонович
Рождение ребёнка
25.10.1847
Сын: Смуров Иосиф Осип Матвеевич
Отец ребёнка: Смуров Матвей Антонович
Рождение ребёнка
01.10.1850
Отец ребёнка: Смуров Матвей Антонович
Рождение ребёнка
16.04.1854
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Смуров Матвей Антонович
Рождение ребёнка
22.05.1855
Отец ребёнка: Смуров Матвей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Смуров Матвей Антонович
Смерть
Неизвестно