Смурова Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Агафья Семеновна

Место рождения

Зеленск

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Семен Исакович

Мать: не указана

Зеленск
Бракосочетание
21.01.1844

Муж: Смуров Матвей Антонович

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1845

Сын: Смуров Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Смуров Матвей Антонович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.10.1847

Сын: Смуров Иосиф Осип Матвеевич

Отец ребёнка: Смуров Матвей Антонович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1850

Сын: Смуров Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Смуров Матвей Антонович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1854

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Смуров Матвей Антонович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.05.1855

Сын: Смуров Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Смуров Матвей Антонович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Смуров Матвей Антонович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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